Byť pacientom je trest

Príbeh o slovenskom zdravotníctve je nekonečný a tak trocha ako z krajiny, kde sa včera zjedlo všetko, čo sa malo zjesť až pozajtra. A tým myslím nekonečné oddĺžovanie nemocníc (márne). Asi nebude niečo v poriadku.

Máme tu niekde schovanú čiernu dieru a či temnú hmotu z vesmíru, kde všetko zmizne. Miznú financie, miznú budovy, mizne personál a pribúdajú maródi. To sa nedá zvládnuť a sú situácie, že sa na odborné vyšetrenie čaká hodne dlho. Takže asi si pôjdem kúpiť sadru do zálohy, veď možno si v zime zlomím nohu a neošetria ma, lebo nebudú kapacity, alebo spomínaná sadra.

búrame rozostavané nemocnice https://cuchran.blog.sme.sk/c/548953/vystavba-nemocnice-v-sr-moze-to-tu-fungovat.html?ref=viacbloger a úplne naivne si niekto namýšľa, že blízke rozostavané neštátne zdravotnícke zariadenie, terajší investor a majiteľ stavby, takýto dokončený moderný areál odpredá štátu.

No kto by predal hus, čo znáša zlaté vajíčka!

Teraz v čase očkovania a najrozličnejších teórií od najrôznejších autorov prišiel čas, keď som zhodnotil, že nejakých 10 týždňov od prvej dávky Astrou už uplynulo a na mňa si nik nespomenul (a nie som sám) a tak som sa pripomenul. Vlastne chcel som. V telke aféra, že registrácia nefunguje a systém padol a že by bolo vhodné, aby čakajúci občania zavolali na centrum. To asi vygenerovalo paniku ľudí a výsledkom bolo, že sa nikde nevedeli dovolať. Verím, ak volá nejaká stovka či tisícka naraz, tak tam tie drôty v ústredni besnejú. Takže som si dal pauzu a dumal, až som vydumal, že sa prihlásim cez nejaké očkovacie ústredie VÚC, v mojom prípade KSK. Šlo to hladko a rýchlo a o pár dní mi prišla SMS pozvánka, že mám očkovanie na druhý deň. A na moje prekvapenie mi určili Pfizer, hoci prvé očkovanie mám od Astry. Máme tu odborníkov, chcem im veriť a tak som sa miešaním vakcín príliš nezaoberal, veď správy, všelijaké aj rozporné, domotané a mätúce, hovorili aj o neprípustnosti miešania druhov vakcín, ale aj naopak, odporúčali.

Hm, zmätok začína

Takže v dohodnutý čas bez čakania na stredisko. Tam úvodom márne hľadajú moje meno. Nenašli a tak sa preukazujem ich pozvánkou cez SMS. Pustili ma. Pri pohovore pred vpichnutím som sa spýtal, že či nevadí, že druhú dávku mi idú dávať inú než pôvodnú od Astry. Ono totiž ani o tom ani nevedeli. Vadilo a tak som bol preobjednaný na druhý deň, keď mali očkovať Astrou. A ešte som sa pýtal, že čo má znamenať pozvánka pre moju 92 ročnú mamu na tretiu dávku. Vypúlené oči dávali tušiť, že tu čosi nehrá. Nie nič, žiadna tretia porcia sa nepodáva.

A tak teda, ak sa rozhodili siete s očkovacími strediskami, hádam by mali mať k dispozícii ústredné a spoločné informácie o pacientoch, čo jednoznačne tak nie je. Myslím si, že domnievať sa, že raz bude nejaká ústredná databáza pacientov, kde sa dá dostať do chorobopisu, že bude existovať číp so zápisom chorôb a úrazov, krvnou skupinou, alergiami, precitlivenosťou, poberaním liekov, hendikepom, liečbou, tak potrebnými informáciami pri záchrane života, zápisom poisťovne, Covid pasom v spojení s platobnou kartou, prehľadom zamestnaní, cestovnou kartou, kartou ZŤP, preukazom knižnice, klubu a podobne, je po tejto skúsenosti pre mňa úplne vzdialená predstava.

Mohli by sme sa baviť o riešeniach, čo spočívajú v riešení príčin a nie venovaniu sa následkom. Následky pomáhajú najmä finančne farmaceutom a lekárom. Tabletky, chémia, sa stala prostriedkom riešenia chorobnosti ľudí. Presne ako v chovaní sa k prírode, pestovaniu plodín, chovu zvierat, chemizovaní potravín, aby tieto prežili náročnú dopravu z druhej strany planéty, či sme sa zbavili prírodnej potravinovej konkurencie.

Vždy bolo v prírode pravidlo uzavretého potravinového reťazca. Vždy, ak sa niečo premnoží, príčinou je strata predátora. Boj o prežitie funguje aj pod mikroskopom. Budeme len prekvapení, čo na nás príroda ešte len chystá, Žiaľ, to čo prežívame môže byť v budúcnosti len malinou, voči tomu čo sa ešte vyskytne. Pokiaľ neustúpi pýcha človeka, čoby pána tvorstva a časti vesmíru, bude jeho existencia stále na vážkach. Aj existencia tejto, pôvodne krásnej modrej planéty.