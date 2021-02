Sputnik - blúznenie a bláznenie

Zdá sa že okolo Sputnika sa spustila priam hašterivá hystéria. Hovoríme o očkovacom médiu nie o pôvodnej orbitálnej kozmickej stanici https://sk.wikipedia.org/wiki/Sputnik_19.

Ako je správne bojovať proti Covidu – to je dnes už celoplanetárna téma a hovorí do nej všetko, čo vie aspoň trochu artikulovať. Vlastne trúfa si. Napriek tomu, že prakticky nik nemá s takouto pandémiou skúsenosti a rozprávať na čisto odbornú tému by mali prednostne len a len diplomovaní odborníci a ich názor hoc rôzny a širokospektrálny, by mali rešpektovať manažéri spoločnosti. Áno ide sa do toho a na celom svete, spôsobom pokus – omyl, ináč to nejde, skúša sa všetko možné aj nemožné, situácia je nepredvídateľná s mnohými vstupnými faktormi, ktoré ťažko ovplyvniť a kde je obtiažne dohliadať na dodržiavanie pravidiel, pretože jedinec dokáže dramaticky nakaziť iných a zmeniť aj matematické modely. Vlastne nič nové pod slnkom a na tom beží veda a výskum, technika, aj právo, život, od pradávna, všetci živý tvorovia sa učia na chybách vlastných a cudzích.

Dnes v bežiacej vojne o očkovací Sputnik sa už nik nepozastaví nad nanočípmi v očkovacom sére, čo tu bola téma č. 1 v protiočkovacom období a nie tak dávno a ani bezrúškovci na hygienicky zakázaných zhromaždeniach neboli potrestaní. Dnes už aj tí, čo očkovanie nechcú, zahovárajú to a aspoň sa tak tvária, počúvajúc pokyny z istého straníckeho sídla, zrazu z príchodom Sputnika sa zobudili a zatúžili len a len po ňom. Hoci ide o neregistrovaný, neoverený výrobok a zdá sa, že ešte tak dlho bude, lebo asi výrobca nepozná dodaciu adresu na registračné sídlo. Alebo nespĺňa kritéria.

Mohli by sme teraz rozprúdiť debatu na tému nákupov, objednávok (splniteľných, nesplniteľných) od Rusov a zrazu nikomu nevadí, že priamou objednávkou a bez súťaže a že je to možné len v období mimoriadnej situácie, proti ktorej tu hocikto brojí, lebo je to vraj protuústavné a ako rozhodnúť na miske váh, ako ďalej.

Mohli by sme rozprúdiť debatu o prevencii, o testovaní, očkovaní o stave nášho zdravotníctva o zneužití pandémie v politickom boji v stave, keď bývalým mocipánom cinkajú pred očami kľúče od ciel, kde zmena späť, je ich jediná šanca ako zostať vonku na slobode, vo svete moci, bohatstva, intríg, úplatkov, zlodejín, podvodov, vrážd, mafiánstva, bez ktorých nevedia žiť a bez ktorých by boli nulami.

Mohli by sme hovoriť i generáloch po bitke, čo teraz skáču, že ako by to oni urobili lepšie. No neurobili, dôkazy o ich protirečení existujú, takže: Hovoriť striebro, mlčať je zlato.

K čomu ale?

Na sociálnych sieťach je viac „odborníkov“ než ľudí a „čokoľvek poviete, môže byť použité voči vám“. Áno tak to poznáme z detektíviek a tak to funguje v živote. Žiaľ s dávkou nenávisti voči niekomu, voči názoru, voči kapacite, čo má široké odborné vedomosti, prax.

Hm. Národ holubičí a kresťanský. Akiste sa tak mnohí prezentujú v sčítaní ľudí.