Sága rodu mostov

Zdá sa, že seriál o tunajších mostoch bude mať pokračovaní až až. Dejú sa veci, že by sa sám Janko Chalúpka so svojim Kocúrkovom nevedel vynačudovať,

čo všetko sa tu stále dá, o absurditách, čo sa v krajine dosť podobnej, deje po toľkých rokoch od jeho diela. Alebo vlastne ešte stále deje.

Mosty padajú a ich stav sa podobá dobám po bombardovaní.

Dnes v čase mieru nám tie mosty znova padajú a pritom na prvý pohľad tak nevyzerajú, že by mali padnúť. Namaľované zábradlie a most sa zrúti... Sila, však? Potemkiáda? Ako vyšitá. O to je to zákernejšie, že s tým vlastne verejnosť neráta a netuší, čo sa deje pod ich nohami, či kolesami. A ono to zrazu spadne aj bez podmínovania, či zásahu bomby od teroristu. A nikomu sa nič nestane, chválabohu, že tým na moste, či pod ním. Ale stať by sa malo v trestoprávnej rovine a že skutok sa stal.

Keď spadne most a či je na úplne spadnutie prvý most, je to veľké varovanie a okamžitý stav mobilizácii zodpovedných k zaisteniu bezpečnosti, ku náhradnému havarijnému riešeniu, ku okamžitej prevencii a prevereniu ostaných možných prípadov, ku vyvodeniu zodpovednosti. Čo z toho sa deje, nechám na posúdení čitateľa:

Keď nám začali mosty padať ako jesenné jablká, ale bez ohľadu na ročné obdobie, skonštatoval som, že ŽIAĽ ĎALŠIE MOSTY ČAKAJÚ NA NEJAKÚ HAVÁRIU.

Predpoveď sa žiaľ naplnila

...a taký vzorový kocúrkovský prípad

18.01.2021 s patričnou slávou otvorený provizórny most pri Kysaku:

A po sláve hneď na to 23.01.2021:

A následne paľba medzi zúčastnenými. Že kto môže za použité prehnité drevo a hádam, že prečo sa tak dlho riešilo provizórium a ja dodávam, že prečo tak blbo - viď riadky poniže. Nuž ale mám pocit, že všetci účastníci výstavby mali oči otvorené najmä stavebný dozor, že to prešlo množstvom rúk od skladníkov na mieste pôvodného uskladnenia, cez montážnikov až po budúcich správcov. A možno je to obraz a dôsledok nejakej zlatej tehličky schovanej v trezore zodpovednej osoby, uliatej za éry kradnutia a úplatkov.

Ale mám aj pocit, pri všetkej úcte k ženistom a hasičom, takáto kombinácia dodávateľskej firmy, by ťažko našla na živnostenskom úrade podporu v potvrdení oprávnenia na budovanie mostných konštrukcií. Určite po takejto reklame nie.

A ešte perlička: provizórny most je postavený v trase pôvodnej cesty, kde sa táto predpokladám nebude presúvať mimo pôvodnú os, na pôvodných podperách zborteného mostu, teda aby zavadzal pri budúcej výstavbe nového mosta a slúžil len do času, do začatia výstavby nového mosta, kedy bude musieť byť demontovaný. A tak podľa všetkého bude slúžiť motoristom nejaká nevyhovujúca upravená komunikácia niekde poza bučky, namiesto toho, aby sa provizórny most postavil vedľa pôvodného za nejaký smiešny peniaz na vybudovanie pilótových, či plošne založených mostných opôr a na ne sa zmontovala oceľová konštrukcia, ako provizórium. Koniec koncov možno by sa provizórium mohlo zmeniť na trvalú lávku pre peších či cyklistov, samozrejme výrazne lepšej kvality, ako sa to tu predviedlo. A ešte by si papaláši mohli odfajknúť dobrý bod v turizme a rozvoji regiónu.

No nie je to Kocúrkovo?

Žiaľ, je to pre mňa už seriál čo zverejňujem

a 5. diel na pokračovanie a stále bez odozvy čitateľov, najmä tých, ktorí by to mali čítať a najmä riešiť, keď už si platíme mohutný správcovský administratívny, politický a poslanecký aparát. Výsledky ukazuje život a skutočnosť.

Možno moje blogy zabrali a postavil som do strehu aj samosprávu, pretože

ajhľa, aká náhodička:

Možno očakávať poriadnu pandémiu aj v oblasti mostných konštrukcií. Áno je tu.

Mnohí ju nevidia. Akiste si riešenie bude vyžadovať silnú finančnú injekciu a nielen ju, ale očakával by som od správcov efektívne a odborné riešenia.

