Prečo ľudia veria hoaxom?

Ostatné a hádam nie posledné správy a prieskumy tvrdia o neskutočných množstvách ľudí veriacich na rozličné hoaxy, podvrhy a tak ma napadlo, či v dobe informačnej, zahltenej tým či oným, vedia ešte ľudia elementárne rozmýšľať.

https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/571446-prieskum-slovaci-spomedzi-krajin-v4-najviac-veria-hoaxom-spojenym-s-covidom/

Nie, že by som porovnával % ľudí veriacim hoaxom s % volebných prieskumov, či božechráň riešil ich IQ, ale asi tu nejaká spojitosť možno bude...

Áááá, vlastne začínam takto hneď úvodom hoaxovo šíriť polopravdy. A prečo im ľudia veria? Možno z lenivosti a ľahšieho prijímania hocijakej informácie bez akéhokoľvek spracovania, pochopenia, analýzy. Toto je ale najjednoduchší prvok manipulácie s verejnosťou. Goebbels by vedel rozprávať. Viete kto to bol? Nie nemusíte vedieť, stačí kliknúť na nete, či rovno tu. Ale skúsme si v skratke rozvinúť technickú rovinu niektorých najbežnejších kusov, čo sú už hádam všade, aj v chladničke, čo sa nám tu vnucujú:

Testy na Coronu nám môžu ublížiť, lebo nám odoberajú časť mozgu, či do neho zasahujú

Svätá pravda. Mnohým z toho mála čo majú v hlave ešte ubrala tá vatová tyčinka a strach s panikou. Zároveň predstava testu, rúška, ako strašidla číslo jedna, v kratučkom čase vytvorila nových odborníkov na všetko. Načo sú nám študovaní, praxovaní, odskúšaní odborníci, školstvo, medicína, to naozaj netuším.

Sme a budeme začípovaní prostredníctvom očkovania.

Taktiež svätá pravda. Vo vode rozpustený nano a supernanový číp vnesený nám do svalu špičkou ihly, nám bude niekde v pleci prijímať správy a najmä príkazy k činnosti a to tak, že rozpustený nanočíp medzitým po kontakte s telom stvrdne a skamenie a zmení sa na zložitú štruktúru kvantových prvkov, polovodičov, čipov, staršie typy aj integrovaných obvodov a tranzistorových sústav. Stane sa prijímačom, vysielačom, vykonávateľom pokynov. Retro modely budú mať ešte elektrónky, čo trocha znevýhodňuje začípenca tým, že bude musieť byť neustále napojený na 230V nejakou predĺžovačkou. To nič, bude ale moderný. A ešte k tomu je to mimoriadne veľké, čo je fajn, lebo upúta pozornosť, ale hlavne zvýši sledovanosť na sociálnych sieťach. To mu síce zníži slobodu i mobilitu, obmedzí pohyby, ale ináč neobmedzí jeho ústavne práva. Takže v princípe implantovaný nanočíp (prijímač) bude cez svoju wifi sieť a či bluetooth odovzdávať do mozgu cez xG sieť prijaté externé dáta (taktiež prijímač, ale aj vysielač) ten to spracuje a vyšle telu – najlepšie asi v slovenčine, príkazy do celého tela (vysielač), nechápavejším častiam tela to vytlačí na miniatúrnej tlačiarni. A každý takýto začípovaný nositeľ čipov dostane napojenie cez USB drôty na príručnú na zadku pripevnenú batériu, pretože bez energie to nefunguje. Tam bude zároveň aj nabíjačka pripojiteľná na sieť. Využiteľnosť nabíjania bude vo WC, kde každé posedenie na mise bude zároveň nabíjaním. Aspoň sa účelne využije čas.

Momentálne niektorí začípovaní majú v prvej generácií začípenia len dosť obmedzené schopnosti. Vedia len kričať, zatínať päste, premiestňovať rakvy, rúcať volebné výsledky.

To sa však bude diať len pri Corona očkovaní. Tetanové obrnové, kiahňové, týfusové, záškrtové a iné očkovania, bez ktorých by nás tu bolo oveľa menej, budú bez nanočípov. Ak očkovania budú. A o očkovaní sa asi bude hlasovať.

Poďme hlasovať o živote a smrti!

Gynekológia, ortopédi, chirurgovia, zubári si budú pýtať povolenia od ústavného súdu, zakážu sa cétečka, ultrazvuky, fotenia, tie sú už nateraz značne problémové bez súhlasov, lebo je protiústavné zasahovať do cudzieho tela, osobných práv, či vydávať nejaké diagnózy a vyžadovať dodržiavanie liečby, čo je zásah do osobných práv človeka a slobodnej voľby. Ústavné budú len sústavné pohreby. Tak!

A očkovacie perukazy, bez ktorých sa do exotickejších krajín nevpúšťa, sa zrušia. Ostanete všetci sedieť doma na r..i!

sa šíri vzduchom z vypustených nádrží dopravných a osobných lietadiel. Tu sa ide na ľudstvo spôsobom ovplyvňovania jeho chovania cez dýchacie cesty. Lenže žiaduci úspech sa nedostavil. Jednak, že vypustené chemické pary museli byť nemrznúce a malo to neskutočnú spotrebu nemrznúcich zmesí a tá potom chýbala najmä motoristom, pary blúdili neovládateľne vzdušným priestorom všade inde len nie tam, kde kvapôčky mali pôvodne dopadnúť, pretože vetrom nerozkážeš a dole boli už tak zriedené, že stáli za ho...o a vedľajšie účinky sa prejavili len na vtáctve, rogalistoch a parašutistoch, čo nám brádzia oblohu vo veľkých výškach. Posledne sa na mňa agresívne pozerala jedna divá hus v parku, keď som sa jej spýtal, že z ktorej strany priletela a z ktorého smeru.

A tak pri hľadaní hoaxov

môžeme dôjsť až na kraj našej placatej planéty, nehovorím o Zemeguli, pretože Zem nemôže byť guľatá, ani keby čo bolo, veď by sme sa na nej neustále šmýkali a museli žiť len na hornej časti, čo aj pravdou je, ale môžeme tam na samom kraji sveta, na konci zemskej dosky, vykročiť do prázdna a padať vesmírom, šíriac ním ďalšie hoaxy po slnečnej sústave. No a bude aj napĺňaný ďalší - riedene ľudstva.