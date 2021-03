Výstavba, nemocnice v SR. Môže to tu fungovať?

Otázka, ktorá sa vinie našimi dejinami ako červená stuha. Ktosi rozhodol, schválil a hádam aj prvotne pripravil finančné prostriedky na niektoré stavby súčasnosti. Normálny plánovací proces na základe investičných prieskumov.

Hádam a nie na základe politických sľubov, táranín.

Lenže

Zisťujeme a oprávnene tvrdíme a cítime to najmä teraz v pandemickej situácii, že chýbajú nemocnice a to spolu aj s odborným personálom. Rozoberiem tu stavebnú časť, nie personálnu, či školskú otázku a podobne.

Nemáme nemocnice, preto sa jedna taká a moderná a plne vybavená (hádam) chystala onehdy v hlavnom meste. No a práve sa takáto jedna a to hore spomínaná, búra v Bratislave, resp. nadzemná časť je už asi zbúraná. Jedná sa o tú samú nemocnicu na okraji hlavného mesta, čo sa stavala a búra zároveň a znova sa má stavať, momentálne aj na okraji záujmu a možno ani nie, veď ktovie, čo sa z terajšieho zbúraniska napokon vykľuje. Papier územného plánu veľa znesie, lebo pokiaľ viem, pri tom minime informácií čo sa dostalo na verejnosť, stavba pôvodnej nemocnice, stojí na peknom mieste, výslní, s výhľadom na mesto. Ale viac aj ďalej v texte a linkoch.

V budovanom nemocničnom areáli stála stavba, železobetónový skelet aj s nejakými prácami navyše a to niekoľko rokov a len tak, akoby vzorka na skúšku odolnosti konštrukcií a materiálov voči zubu času a vandalizmu, na skúšku trpezlivosti občana, čo to všetko zacvaká. Strážený či nie, kde sa schádzali rozliční prieskumníci z okolia, demoličné čaty a odchádzali s fúrikmi. Tak si tam stavba stála a asi stále čakala a dúfala na splnenie svojej pôvodnej funkcie. Byť moderným zdravotníckym zariadením.

Naše zdravotníctvo si zbúralo aj to, čo mohlo nateraz pomôcť a tým myslím

Ako stavbár mám na to jednoducho vyjadrený názor:

Investície musia byť finančne kryté, hoci sa na štátne investície vždy pozerám s výrazným dešpektom a nedôverčivo, lebo prax a skúsenosť hovorí za všetko (diaľnice, mosty, tunely, ... železnice, koncepčné riešenia).

Ak dôjde k zastaveniu výstavby a musí byť na to poriadne zdôvodniteľný dôvod, vzhľadom k preinvestovaným peniazom, stavba sa musí zakonzervovať, s úmyslom pokračovania, čo v tomto prípade predpokladám postačilo zaizolovať strechy (možno ani nie, viď text ďalej) a obohnať fasády provizórnym plášťom či ich obohnať zaplachtovaným lešením. Lenže tu došlo k úplnému prevratu! K rozhodnutiu o demolácií, akoby išlo o odstránenie šopky! Veď si to môžme dovoliť! Postaviť, zbúrať, postaviť...

Demolovať niečo, čo už má skelet a zdá sa, že aj niečo viac, je zarážajúce. Na nasledujúcej fotke je vidieť vnútornú kanalizáciu (zvod), vzduchotechniku, zhodené podhľady (a tie nespadli zubom času) a asi zvukové izolácie ku vzduchotechnike, po ktorej zostali len kotvy a závesy, elektroinštalácie, asi aj podklady podláh, zrejme aj vnútorné omietky, lebo vzduchotechnika sa montuje vo finálnej časti výstavby, zrejme tam už boli zaizolované strechy a aj zateplené, ak išlo o klasické ukladanie vrstiev, zrobená strešná klampiarina, veď kto by realizoval omietky a vnútorné rozvody a nechal by si zatekať interiér cez strechu.

zdroj: https://zivot.pluska.sk/reportaze/univerzitna-nemocnica-razsochy-zariadenie-novej-generacie-bory-com-budu-nove-nemocnice-bratislave-ine

Je to všetko krajná nezodpovednosť a diletantský prístup, riešiť to takto radikálne, ak by sa už teda nejako radikálne zmenili technické podmienky, kritéria, požiadavky a určite nepredstavujúce výraznú časť diela, ak by sa systémovo zmenili prevádzkové vzťahy budúcej nemocnice tak, že by plány nespĺňali novodobé požiadavky a v tak výraznej miere, čo nepredpokladám ani náhodou, že by areál a budovy potrebovali nadobudnúť iný charakter. Ono keby sa pracovalo na základe projektovej dokumentácie z 50-tich rokov minulého storočia, tak je fakt, že návrhové prvky by nezodpovedali ani náhodou dnešným požiadavkám. Lenže to tak nebolo.

Samozrejme pri príprave výstavby nemocníc sa zhodnocujú v prípravnej projekčnej fáze najmä technické a technologické požiadavky, koncepcia väzieb pracovísk, dopravy pacientov, tovaru, vybavenia, potreby na ich veľkosť, manipuláciu s prístrojmi, svetelné podmienky, podmienky zásobovania médiami, kvalitou prostredia, potrebami personálu a vybavenia odborných pracovísk, sálov, špecializovaných oddelení a podobne. Táto požiadavka funguje v modernej medicíne už dávno a nič prevratného sa tu vo výstavbe nemocníc nedeje. Lôžková časť, nemocničná, časť, ambulancie majú svoje presné vymedzenie a nemôže dochádzať ku skokovým zmenám, čo by znamenali likvidáciu toho, čo bolo projektované len nedávno. Neide o zmenu účelu, že by tam namiesto nemocničného areálu mala byť fabrika, rúry, stroje, pece, komíny, či obchodný dom, bytovky, kde by sa akiste pôvodná konštrukcia dala v prevažnej miere hospodárne zrekonštruovať, ak už teda nám nemocnicu netreba. Lebo tak papaláši rozhodli a znegovali možno svoj pôvodný úmysel, alebo úmysel svojich predchodcov.

Ale treba a v tom je ten paradox. To nám pôvodná koncepcia nemocnice tak zostarla, že sa musí búrať? Kde udělali sudruzi z NDR chybu, že sa búra a má (vraj) opäť stavať nemocnica a ešte nejaká modernejšia (vraj)?

Nemôžem akceptovať demoláciu nemocnice,

hoci to znie všetko po funuse a verejnosť či odborník nie je pripustený k hodnoteniu, treba sa nad tým zamyslieť, ako nezmyselne sa tu gazduje, ak sa to vôbec gazdovaním nazvať dá. Ako tu fungujú informácie. Táraniny o poškodenosti skeletu, teda statické príčiny, ak také niekde sú, sú len táraninami. Vytečená a špinavá fasáda nemá nič zo statikou. Zle to vyzerá, to je fakt, asi ako Černobyľ. A samozrejme, ak sa teda poškodil a to tak strašne, že až staticky nevyhovuje (?) a dokonca celý, celučičký areál, (!) kto za to môže?

Ide o účelové búranie, nie o technickú nevyhnutnosť.

Táto krajina je tak bohatá, že zvolila variant totálneho zbúrania celého areálu a hádam aj so sieťami a rozvodmi, čo tam už asi budú v zemi a zostanú tam zahrabané poškodené, zavadzajúce. A pri búracom stroji sa nám vtedy prezentoval aj vtedajší predseda vlády SR Peter Pellegrini.

zdroj https://zivot.pluska.sk/reportaze/univerzitna-nemocnica-razsochy-zariadenie-novej-generacie-bory-com-budu-nove-nemocnice-bratislave-ine Ministerka Andrea Kalavská podpísala zmluvu na búranie skeletu Rázsoch s firmou Metrostav. Za stavbu štátnej nemocnice je aj premiér Pellegrini.

Nechýba nám nemocnica?

Na Rázsochách sa zatiaľ len papierovo pripravuje výstavba novej univerzitnej nemocnice, v Boroch od vlani investičná skupina Penta stavia nemocnicu novej generácie. https://zivot.pluska.sk/reportaze/univerzitna-nemocnica-razsochy-zariadenie-novej-generacie-bory-com-budu-nove-nemocnice-bratislave-ine

https://www.cas.sk/clanok/757487/skelet-nemocnice-na-razsochach-burat-zatial-nemozu-voci-tendru-je-namietka/

https://www.tvnoviny.sk/domace/1973927_nemocnicu-na-bratislavskych-razsochach-uz-buraju-vyrast-tam-ma-moderna-a-spickova-nemocnica To sme zhodnotili taký maličký útržok so zdravotníctva a hospodárenia v tejto krajine. Lebo máme tu:

nekonečné príbehy diaľníc, kde sa fušovalo pod štátnym dohľadom https://cuchran.blog.sme.sk/c/522282/doprava-nasa-slovenska.html

mostné prúseri, https://cuchran.blog.sme.sk/c/554437/saga-rodu-mostov.html

celú zlú koncepciu spravovania krajiny, či už neustále škody spôsobujúce potopy, suchá envirozáťaže, zlú koncepciu dopravných systémov, zlý urbanizmus, územné plány v koši, ich voľný výklad a machinácie, nulové riešenia v rámci stavebných pravidiel, kde so o novele zákona tára už neúnosne dlho... https://cuchran.blog.sme.sk/c/546359/preco-nam-stale-tecie-do-topanok.html

Spoločnosť nefunguje koncepčne a ani nebude a nemôže, lebo:

a nám technikom, čo sme odstrkávaní od rokovacích stolov a dobrí akurát tak na robotu, zostáva len občas na niečo upozorniť a dúfať, že si nejaký ten článok a to do konca aj s linkami prečíta aj politik, poslanec, úradník, keď už teda nedokážu ani korešpondovať s občanom.

Vladimír Čuchran, stavebný technik na dôchodku

https://horami.sk/zivotopis-pracovny/