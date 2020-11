Za siedmimi horami, dolinami a siedmimi (a viac) spadnutými mostami, je taká krajina, kde si mnohí želajú padnúť vládu a popri tom im tu padajú mosty, ako obraz minulosti a to už celkom pravidelne a nejako to všetci majú v paži.

Áno, niekde majú padacie mosty, my máme padajúce

Žiaľ všetko čo som predvídal, popísal v

sa naplnilo a ešte bude napĺňať. Žiaľ je to pre mňa už seriál a 4. diel na pokračovanie, bez odozvy čitateľov, najmä tých, ktorí by to mali čítať a najmä riešiť, keď už si platíme mohutný správcovský administratívny, politický a poslanecký aparát. Výsledky ukazuje život a skutočnosť.

Aj keď havárijné udalosti sa hýbu v trestoprávnej rovine, nijako to nerozvírilo ľudský záujem. Asi sa čaká na ľudské obete a potom sa možno začnú diať veci. Bude senzácia, bude veľká publicita, množstvo otázok bez odpovedí a množstvo žiaľu. A vždy po ruke opakujúca sa odpoveď: nemáme peňazí. Vždy je to tak. Odpoveď som naznačil v tomto článku.

Očakával by som stanovisko odborníkov

a najmä z ich strany analyzovať dôvod havárií. Tie totiž majú mnoho spoločných menovateľov. A kedže nám padajú prefabrikované mosty dodatočne predpäté a je ich tu hocikoľko, je možno toho menovateľa identifikovať a stanoviť tak jednotný postup na technickú prevenciu na typizačnej báze, spracovať typizačné smernice, projektové dokumentácie odstupňované podľa stavu konštrukcií. Akiste posledné stupne stavu blížiace sa k havárii si vyžadujú už radikálne riešenia spočívajúce v asanácií najmä vodorovných nosníkov, čo sa nám lámu. Stavy majúce šancu na prežitie, kde je len problémom podchytiť technický stav tak, aby nenastalo zhoršovanie stavu mosta, sa riešiť dajú okamžite, nemožno čakať na ďalšie zhoršovanie stavu.

Zatiaľ podľa fotiek popadaných mostov možno dedukovať, že sa hrdzou oslabila predpínacia výstuž

a zrejme je to aj u ostatných viac - menej podobné

Preto som zástanca technickej centralizácie

štátnych investícií, investícii samospráv, opráv a údržby, centralizácie technických dokumentov, noriem a smerníc, archívov závad a deštrukcií, archívov realizačných projektových dokumentácií a ku stavebným povoleniam, čo je úlohou štátnej správy a nových pravidiel pre možnosť takýchto opatrení, práve pre zlyhania správcov, ktorí sa asi podľa už spracovaných vysoko odborných smerníc SSC (Slovenská správa ciest) neriadia. U centrálneho riadenia investícií, opráv a údržby by bola k dispozícií jednotná normová základňa, vysoká odbornosť, čo samospráva nemôže zaručiť (politické nominácie a nie odbornosť) významné know-how a organizačne dole len výkonné realizovateľské investorské zložky (dozor) či zložky prípravné v prípravnej inžinierskej činnosti.

Vadia mi sústavné spory o správcovstve úsekov, kde sa rovina technická ignoruje a riešia sa finančné prostriedky, koľko, kde a ako a kto chce na tom trhnúť a ukázať sa pri plnení volebných sľubov a nie podľa technickým koncepcií, stavu, plánov rozvoja, územných plánov, technických podmienok a predpisov, medzinárodných dohovorov.

A že technická stránka, údržba, povinnosti, technologické predpisy, technické predpisy sú niekde v .....

Vadí mi, že nie sú zarchívované projektové dokumentácie, pretože pravidlá archivácie živých stavieb a objektov sú benevolentné, resp. nulové a pri potrebe návrhov rekonštrukcii, opráv a údržby chýbajú.

Už nám teda zase padol ďalší v poradí

Kysak, október 2020

Spišská Nová Ves, júl 2020

Podobnosť predošlých obrázkov s vojnovými časmi je čisto náhodná... (http://www.zeleznicnemuzeum.sk/katalog-predmet/1461/)

a našťastie bez obetí.

Počkáme si na ďalší?

Počkáme. A správcovia ešte netušia, ktorý je v poradí. A tak možno ešte tento rok vplyvom vody, či mrazu, nedostatku peňazí, na ktorý sa dá vyhovoriť vždy a najnovšie možno na pandémiu, 5G a nanočípy ovládané Marťanmi, zase niečo kľakne. Áno Marťania sú na vine!

Zdá sa, že nátery zábradlí, obnova krytu na mostoch, ktorými sa teraz riešili ich statické závady, nejako nezaberajú. Svietiace modré zábradlie na kysackom moste nemá dávny pôvod a akiste bol tak nevyhnutný v údržbe mostu, že sa na statiku mosta nik nepozrel. Potemkiáda. Zas len nejaké vizulne zalepenie oči voličom, čo uveria hádam všetkému. Žalostné narábanie s prostriedkami a trestuhodná nedbalosť v správcovstve.

Doprava, mosty, železnica

Mám pocit, že doprava musí mať koncepciu opretú o rozvojové plány, o medzinárodné vzťahy, dopravné ťahy, koordináciu s nimi a že samosprávcovia bez koncepčne jednotného velenia nemajú šancu na prežitie. Ovšem panuje tu akési pravidlo, „panujme si sami“ „štátu do toho nič" a stav vecí hovorí, že to tu priaznivo v takom princípe gazdovania žiaľ nevyzerá. Kde všade som sa k tejto problematike vyjadroval a nik so samospráv ani nereagoval. Možno, že až na Kysacký most, kde asi týždeň po mojom blogu na neho nabehol správca a vyradil ho z prevádzky, ale samozrejme nik sa mi nepoďakoval.

O doprave a jej nepriaznivom vývoji som sa zmienil už na rozličných fórach.

Ak dopravné objekty sú napríklad z dôvodu zvýšeného zaťaženia už materiálovo unavené, čo je následok zlej koncepcie dopravy, orientovanej takmer len na cestnú sieť, pričom nemalý podiel má aj zlá agrárna politika so svojou nesabestačnosťou, keď vozíme na kamiónoch zemiaky a iné z Belgicka a podobne a tunajší farmár olizuje prázdnu labu, tak by tu mala vstúpiť do hry úloha technika, čo posúdi a zhodnotí stav infraštruktúry, napr. pred prekategorizovaním komunikácie do vyšších tried a nie o tom rozhodnú úradníci, čo plnia zbožné želania politikov.

Odporúčal by som doplniť stavy provizórnych montovateľných, rozoberateľných mostov v štátnych skladoch, rezervách

(niekedy k dispozícií z civilnej obrany štátu, armády), odporúčal by som vypracovať štandardné typové projektové dokumentácie pre riešenia provizórnych premostení priľahlých ku mostom v havarijnom stave. Riešenia čo by neboli na úkor nákladov občana a zníženia pohotovosti dlhými obchádzkami, stav, ktorý by vôbec nemal nastať. Už teraz by sa mali v ohrozených lokalitách vysporadúvať pozemky vyhradené pre stavby, priľahlé provizória a nie až keď nastane prípad. A ten zaručene nastane.

A vlastne pozrime sa ku bratom Čechom, či im padajú mosty a majú ich viac a aj máme spoločné korene s našimi technickými dielami, keďže výrazná časť vznikla za spoločného štátu, za spoločných noriem, technologických postupov. Nie je to všetko náhodou v rozdielnom prístupe ku údržbe existujúcich technických objektov? Toto sme chceli dosiahnuť samostatnosťou štátnou aj samosprávnou?

To chce ale technické myslenie, ktoré by tu malo predovšetkým fungovať, riadiť dopravné stavby v technickom epicentre a nie v úradníckych a politicky riadených aparátoch krajov.

Vladimír Čuchran, stavebný technik na dôchodku

