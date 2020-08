Hromadné garáže v Košiciach, v Ťahanovciach?

Opäť v Košiciach rezonujú struny v oblasti parkovania, toho parkovania, čo tu desaťročia stagnuje a po prúseroch s EEI sa čosi naznačuje, že by sa malo, či mohlo, lebo za chvíľu bude nutné konečne vyriešiť tento problém.

Problematika dopravy v tomto meste nie je založená na technokratickom pragmatizme, ako by sa tak malo stať, ale tkvie to v niečom inom... Raz sa nekoncepčne minie na koncepciu dopravy miliónik

potom sa to nejako komplikuje

a dnes sa tu mesto súdi v parkovnom nekonečnom spore, kde je jasné, že právnici za obe strany to potiahnu do ukončenia zmluvy a potom príde bloček k zaplateniu. Zatiaľ čo mesto nič nečiniac kolabuje v parkovaní, dopravných špičkách, nerešpektovaní zákonov (ZŤP miesta) prichádzajú na pomoc riešenia, ktoré ani nie sú z hláv mestských zástupcov, ale iných investorov.

Ak uvážime, že doprava dynamická či statická je na svojom prvopočiatku riešená na úrovni územných plánov, kde je to prvotná koncepčná myšlienka, vytvorenie priestoru a systému v plánovaní budúcnosti, v prípade tohto mesta je to však otázka stále a stále nevyriešená.

Výrazným činiteľom v doprave je koncepcia dopravy, riešenie hromadnej dopravy, železničná, tranzitná a lokálna, parkovanie, či dopravné služby nahradzujúce individuálnu osobnú dopravu. To všetko samozrejme má dopad na životný štandard a životné prostredie, kde sú dnes svetové trendy vytlačiť racionálnymi riešeniami dopravu od bytia, znásobiť zeleň, tú zásobovať zadržiavanou vodou. Nejde tu o modernosť, ale o prežitie v neustále sa zhoršujúcom prostredí suchom, zasmradenom, kde tiká čas pred dvanástou.

Nie je tu dosť priestoru na rozšírenie témy, ale pozrime sa na jedno, asi najviac medializované, aspoň čo sa témy týka,

košické sídlisko Ťahanovce.

To, že sídlisko Ťahanovce má za parkovanie chodníky, zeleň, časti jazdných pruhov, je výsledkom niečoho. Nie je v tejto krajine žiadnou výnimkou, je to prakticky všade. Nie je to len dôsledok predpisov panujúcich počas prípravy sídliska s nízkym koeficientom automobilizmu, ale najmä poňatiu dopravy z hľadiska hromadnej - MHD, zdieľanej dopravy, technickým predpokladom v alternatívnej doprave, kde sčasti ide o nekonečne omieľanú a samozrejme neriešenú tému, čo má vplyv na správanie sa obyvateľov.

Musia si to vyriešiť sami.

video //www.youtube.com/embed/RhGWwi9LGtE

Ako možno riešiť situáciu?

Ak odhliadneme od témy koncepčnej – ako znižovať dopravnú zahltenosť sídliska, nie zákazmi, pokutami, poplatkami, ale najmä úspešnosťou MHD, poskytovanými dopravnými službami, úspešnosťou alternatívnych dopráv, vybavenosťou sídliska, infraštruktúrou, sebestačnosťou, čo vie znížiť požiadavky na osobnú dopravu, je tu možnosť riešiť situáciu k danému stavu, pri individuálnom spôsobe automobilovej osobnej dopravy, pretože koncepcia a myslenie sa tak skoro nezmení a to tak, že sa budú

zriaďovať garážové státia, parkoviská, formou hromadných systémov

pokiaľ možno polyfunkčnejšieho typu, pri dosiahnutí priaznivej dostupnosti od služieb a bydliska. (spravidla je akceptovaný rádius 300m, ak nám ľudia ešte viac nezlenivejú)

Táto téma rozdelila obec na dva nezmieriteľné tábory, čo je na škodu veci, pretože problematika sa má riešiť odborne s predložením alternatív riešení a dopadov a potom viesť dialóg o „pre a proti“

Lenže situácia jednému z dvoch poškriepených táborov vyhovuje, inému nie. A hádam dovtedy, kým voda z pohára nepretečie... Ale zatiaľ... Je predsa výhodné parkovať pod oknami a neplatiť za to nič.

Lenže dokedy?

Zatiaľ čo svet napreduje míľovými krokmi v oblasti spravovania a budovania priaznivého životného prostredia, zazeleňuje svoje obydlia, mestá, ulice, plochy, tu to drieme a spí... ceny MHD dopravy stúpli, dane a poplatky tiež a efekt pre občana?

Riešenia hromadných parkovísk nie sú žiadnou novinkou,

všade to funguje, prináša benefity pre obyvateľov, len tu...

Riešenie hromadných parkovísk garáži osobných automobilov je riešiteľné aj pre prírodu priaznivým spôsobom. Zelená plocha strechy takýchto podzemných objektov je kultivovanou plochou so všestranným využitím práve pre obyvateľov. Dole sa parkuje, hore športuje, rekreuje. Ale môže to byť spojené s malými službami, kioskami, čím riešenie získa polyfunkčnejší charakter a obyvatelia si konečne začnú svoje sídlisko užívať. Sídlisko sa zazelenie, cesty sa zrazu rozšíria a autíčkari prídu o kšeft, či si nájdu iné riešenia. Dnes takéto plochy sú bezútešné spevnené zaprášené plochy, čo zaberajú plochu možnej zeleni, zvádzajú vodu, aby sa stali zaprášenými a choroby spôsobujúcimi zdrojmi.

Je nutné si obyvateľmi uvedomiť, že situácia vznikla ich autami, nie povedzme Prešovčanmi. A akiste by bolo nespravodlivé, ak by si niekto zaumienil, že si tam na verejných priestoroch čosi umiestni a nezaplatí za to. Pri autách je to nejako tolerované a ospravedlňované. Zatiaľ.

Akiste je potrebné, aby dostali prednosť zelené podzemné riešenia so zelenými strechami, plochami pre deti, ihriská, parčíky, pred čisto finančne priaznivým riešením, vhodným pre návratnosť investície využitím každého štvoráku, ale nepriaznivým z hľadiska uspokojenia potrieb obyvateľov.

Pokiaľ viem boli predložené práve zelené riešenia

s nulovou akceptáciou. Dnes sa rozhoduje o poschodových nadzemných vo vedľajšej lokalite.

Bez ohľadu na prístup verejnosti a obce k jednotlivým koncepciám, je potrebné si uvedomiť budúci, ale už aj terajší prínos ponúkaných riešení. Zotrvávanie v terajšom stave je slepou uličkou a dlho to sídlisko nevydrží, čo samozrejme platí aj inde. Bude zaujímavé sledovať správanie sa obyvateľov, ak v rodinnom rozpočte pribudnú výdavky za parkovanie, ako sa budú mnohí rozhodovať o MHD, či iných alternatívach. Mesto však neponúka veľkú možnosť na výber a tak občan bude v pasci. Je možné, že spoplatnením parkovania, čo príde tak či tak, sa zmení orientácia občana na MHD, ak bude prepravná služba na úrovni a nebude sa občan hrkotať v zápchach, na rozbitých cestách a hromadné garáže trocha osirejú a to všetko až do nejakého rovnovážneho stavu.

Lenže na zápchach sa podieľajú vlastne všetci.

Lenže hovoriť na vážnu tému akou je koncepcia mesta, v tomto prípade o doprave, nieto s kým. Materiál pripomienkujúci návrh územného plánu som zverejnil

a zaslal kompetentným – musím kvitovať pochvalnú reakciu útvaru hlavného architekta, kde sa jedná o odborné pracovisko, s ktorým možno o veci diskutovať. Samozrejme hľadať odbornosť v tejto téme vo vedení mesta a poslancoch je priam zbytočné.

Autor je pôvodne stavebným technikom https://horami.sk/zivotopis-pracovny/