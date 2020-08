Vodné centrum, košický aquapark

Pred časom viali nad mestom, či košickým krajom vetry sľubov. Nič mimoriadne, veď v Košickej kotline vždy fúkal ten severný čerstvý košický, strechy odnášajúci. Dnes ticho tichúčko a ak, tak v rovine málo odbornej. To nestačí.

Aquapark – teda rekreačné vodné stredisko najmä v prímorských oblastiach: zábavný park s bazénmi, tobogánmi, kaskádami, divou riekou, chrličmi vody a podobne, prípadne vrátane delfinária, alebo

vo vnútrozemí: zábavný park v podobe veľkého (z veľkej časti zastrešeného) areálu, s rozmanitými vodnými atrakciami, ako aj so službami typickými pre plavárne či kúpele (sauna, parné kúpele, podvodné a iné masáže, solárium, fitnes, kozmetický salón, vodný bar atď.), neraz v umelo vytvorenom prírodnom (vodnom, podvodnom či prímorskom) prostredí (napr. s akváriami s morskými rybami, s jaskyňami s podvodnou hudbou, s horolezeckou stenou).

Toľko teda k vysvetleniu významu slova podľa Wikipédie. V skutočnosti sa za oponou dejú technické veci a vecičky, ktoré si verejnosť ani neuvedomuje.

Skúsim teda nadviazať technickým spôsobom na môj príspevok https://cuchran.blog.sme.sk/c/540338/nejake-je-to-posunute-a-vzdy-naopak-kosice.html

a najmä na odkaz v ňom

Zámerom je snáď komplexné využitie geotermálnej energie a nielen kúpanie

Samozrejme logicky uvažujúci človek uvažuje, že čo s vriacou vodou, čo vytryskne spod zeme. Kúpať sa v nej nedá a aj varenie vajíčok na vodnom prameni čoskoro omrzí. A cena vstupného lístka? Akiste bude v závislosti na návratnosti investície, jej prevádzkových nákladov a opráv. Bez výzisku z využitia výdatného energetického zdroja hlavne na iné účely, než len na kúpanie, čo má vysoké zriaďovacie a prevádzkové náklady, by to bola riadna pálka! A pri blízkosti iných termálnych kúpalisk s rozumnými cenami a službami? To hádam nie!

Čakať až vychladne vriaca voda niekde v nejakej vyliatej nádrži? To asi ťažko. Ochladiť niečo povedzme zo 100 na 36 stupňov, to chce hromadu času, hromadu ochladzovacích nádrží, či riedenia a vzácna energia je nevyužitá, čo je mierne povedané absurdita či až blbosť takého zámeru. Využitie len na ohrev úžitkovej vody v priľahlých obciach, (lebo v lete sa nekúri) či sklenníky, na to je zdroj hodne predimenzovaný.

Čo s tým? Tepelná energia v takom veľkom tepelnom rozsahu sa samozrejme nevyužíva na oteplenie atmosféry, ale sa dá využiť tepelne aj hybne. Takže, ak si niekto ešte spomenie na fyziku, najmä na turbíny, generátory na výrobu elektrickej energie, na výmenu tepla, môže si domyslieť kam mierim. Že energia z horúceho vrtu sa vie využiť na vykurovanie a výrobu elektrickej energie. Takže vzniká nám energetické centrum, ktoré ďaleko prevyšuje možnú spotrebu v lokalite, v aglomerácií na mieste vrtu, kde nie je odber.

Uvažujúc v dimenziách územných plánov, vzniká tak potreba riešenia následných krokov – spotreba energie v miestach dopytu, v našom prípade je tu strategickým odberovým miestom tepla mesto Košice a elektrická rozvodová sústava, ktorá môže byť zdrojom zásobovaná. Ináč povedané, je to tak, ako v prípade využitia pôvodného geotermálneho zdroja pri Ďurkove, kde som projektoval, budovu na výrobu energie pred Teplárňou a riešil odtiaľ trasu ku Teplárni. V budove sa mala spracovávať horúca privedená voda do formy výzisku tepla a elektrickej energie. V prípade Čižatíc a obdobnej kapacite zdroja, by muselo dôjsť ku obdobnému prípadu, ak by to nemal byť nezmysel.

Zatiaľ som však nepočul ani náznak toho, ako sa bude s energiou vrtu narábať. Verejnosť masírovaná sľubmi bez komplexného technického riešenia, snáď uverí plytkým sľubom aj vďaka nenaplnenému dopytu a nedostatkovým službám v možnostiach rekreácií tohto druhu.

A mám dojem, že strategická myšlienka, akou je zriadenie energetického strediska a popri tom strediska rekreácie, by si mala vyžadovať pevné zakotvenie v územnom pláne kraja a samozrejme mesta. A že kde je?

2004 http://www.uzemneplany.sk/upn/vuc-kosicky-kraj/uzemny-plan-vuc/zmeny-a-doplnky-r-2004/vykres/komplexny-urbanisticky-navrh

2017 ak to niekto dokáže prezrieť a rozpoznať tú blonďavú mini grafiku https://web.vucke.sk/sk/kompetencie/uzemne-planovanie/uzemny-plan-regionu/uzemny-plan-regionu-upn-vuc-2017/komplexny-urbanisticky-navrh.html

územný plán obce Čižatice http://www.uzemneplany.sk/upn/cizatice/uzemny-plan-obce/cistopis/vykres/komplexny-vykres-priestoroveho-usporiadania-a-funkcneho-vyuzivania-uzemia

mesto Košice:

A len také nemalé dôsledky zlyhania investorskej prípravy...

Už teraz sa pri realizácii diaľnice malo komunikovať, ak sa ešte stále zámer kraja nepretavil do územného plánu kraja, s diaľničnou spoločnosťou na príprave podchodu horúcovodu pod telesom diaľnice. Nestalo sa, pretože diaľničná spoločnosť a jej projektant vychádzajúc z územného plánu kraja ako podkladu, žiadnu požiadavku na vyčleneniu potrebného územia v pláne nenašla. Takže podchod pripravený nie je.

Takže, ak riadiace orgány, kraj, mesto postupuje tak, ako postupuje, nemožno sa čudovať, že zámery ostanú len zámermi.

Hádam k tomu patrí aj pozemková príprava územia a rozbehnutie procesov na vydanie územných rozhodnutí vyňatí z pôdneho fondu, čo už teda malo byť, ak sa spracovávala dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia s majetkoprávnym vysporiadaním pozemkov, ktoré budú vyčlenené pre stavbu zdroja, trasy a energetickej stanice, ak teda platí, že so zdrojom sa bude narábať tak, ako to tu popisujem, teda že sa plne energeticky využije a nevypustí sa do vesmíru.

Akési štúdie využiteľnosti sú tu nejakou nadprácou. Ako popisujem zámer vyžitia geotermálnej energie v Košickej kotline z lokality Ďurkov bol už vyprojektovaný s využitím tepla a výrobou elektriny. Hlavným odberateľom tepla boli plánované Košice. Takže netreba vymýšľať. Niečo už tu existuje.

Lokalita Čižatická, ak má podobné parametre ako Ďurkov, bude len jej kópiou, ak nie, poklesne jej využiteľnosť a aj jej efektívnosť. Otázne je, čo bude s Ďurkovom, ktorý bol tak blízko realizácie? Či nie je vhodné obnoviť myšlienku Ďurkova a rokovať s majiteľmi čo všetky zámery zastavili a spojiť úsilie, alebo skúšať niečo nanovo?

Nemali by si kompetentní prečítať tento článok a začať veci riešiť, odborne a rýchlo?

Možno, že mi odpovedia, ak ich oslovím. Ministra hospodárstva.som už avízoval hneď po návšteve Košíc. Zatiaľ nič.