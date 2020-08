22 x + 1 Košice

Vlastne je to tak. Toľko mestských častí robiacích to isté a len zopár ulíc či km od seba a k tomu ešte vrchol pyramídy – magistrát nad nimi, raz hej, raz nie, lebo stále tu pretrvávajú kompetenčné bitky a vlastne vojna úradníkov.

Ešte im aj z agendy ubúda, zavedením elektronizácie, prepojením informačných databáz, ale personálu neubúda. A to všetci lamentujú, že nieto peňazí na správu mesta.

Mohlo by sa zdať, že pri večnom plači pánov mesta nad vyschnutou kasou, tu budú nejaké snahy o racionálny prístup k riadeniu a spravovaniu mesta, že tu budú predložené audity vedúce k zníženiu réžie, obzvlášť, keď mesto má mnohoraké existenčné problémy a to hádam odjakživa.

https://kosice.dnes24.sk/kosice-velke-mestske-casti-chcu-od-mesta-prebrat-niektore-kompetencie-352120

Nuž nerysujú sa príliš nejaké snahy a tlaky do NR SR na zmenu zákona, čo by dovolil zmenu v štruktúre mohutného aparátu mesta. Veď teplé kreslá netlačia usadený zadok a škoda prísť o fajn flek. Ak je to na konci volebného obdobia, je to nemorálne meniť pravidlá, je málo času na procesy, ak je to uprostred obdobia, tak na to všetci zvysoka...

Popri profi stoličkách, popri odborných pracoviskách, tu fungujú 22 x + 1 v nemalom množstve poslanecké krúžky, spolky, stranické kluby, samozrejme pozliepané do nejakých, akože odborných komisií poskladaných z toho čo je k dispozícií. Tí akože rozhodujú a prikazujú čo kde a ako. Nie technik, ekonóm, právnik, na odbornom oddelení, čo po preskúmaní všetkých okolnosti riešia problém, ale poslanci vyvolení z ulice bez konkurzu na vedomosti, len tak bilbordovo zvolení. Firma si to nedovolí, samospráva to má ako pravidlo. Tak veru a potom, že ako to (ne)funguje. No tak to fungovať nikde nikdy úspešne nemôže a nebude, nech je tam akékoľvek politické zoskupenie.

Samospráva funguje na zlých základoch

Dnes v dobe elektronických informácií, sociálnych sieti, mailov, je zbytočné vypisovať, či dohovárať nejakému poslancovi, ak je možné priamo interpelovať odbornému pracovisku. A to možné hádam je, hoci vyznať sa v štruktúre úradov pre občana dá riadne zabrať. A ako to funguje? Mail nezaberá, zrejme nenájde adresáta, či skôr si oslovený myslí, že je nedosiahnuteľný v hmle administratívy úradu a na odpoveď na list, ak sa podarí si treba počkať, či tiež vôbec našiel adresáta. lebo sa často k nemu nik nehlási. K čomu pozícia tlmočníka, či predkladateľa - poslanca, čo môže predmet veci značne pomotať a nevyjadrí sa ani odborne a určite ani načas, to sa nedá a ešte k tomu tento odbornej problematike často ani nerozumie?

Interpelácia od poslanca je potom prednesená na nejakej schôdzi poslancov, laikov, taktiež nerozumejúc odbornému problému a môže to byť všetko dávno po funuse. Tam sa potom rozhoduje stranícky, klubovo, stádovite. Aktivita poslanca pridáva poslancovi predvolebné percentá a percentá zvyšujú šancu na kreslo, známosti, pozíciu, znalosti, kde sa čo šuchne a najmä byť pri tom a kreslo prináša biznis a biznis sú peniaze a peniaze sú moc a osobný prospech. Čo je doma to sa počíta. Toto nie je model samosprávy 21. storočia, ale doba dávna. Model korupčný, úplatný, populisticky, laický. Ale každému zdá sa vyhovuje....

Ak chce samospráva fungovať

musí sa správať odborne a byť odborná, s hromadou informácií s poskytovaním informácií verejnosti, pružná, komunikatívna, lacná a racionálne pracujúca, nie umotaná v procesoch, byrokracii, uzneseniach, v osobných súbojoch, v politike.

Nie je to o vzdialenosti občana ku budove úradu, ale o znížení byrokracie cez kamenné úrady, aby bol občan obslúžený, neotravovaný úkonmi, ktorým sa nedá rozumieť, je to o vyslyšaní potrieb občana, nie o jeho ignorácii. Akiste iné sú podmienky v kompaktnom meste a iné v okrajových najmä dedinských častiach, kde sú občania viac odkázaní na pomoc. Kde ju hľadať?

Ak sa zníži byrokracia v našom živote, bude to prvý predpoklad na zníženie stavov pracovníkov, ktorí robia často mechanické práce, namiesto práce s občanom a predchádzaniu problémov. To by však musela zapracovať celá spoločnosť.

Vítam presadenie aspoň základných protibyrokratických balíčkov, čo bol jeden z mnoha nutných ozdravovacích krokov.