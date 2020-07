Tento svet hlúpne

Od riadenia štátu, cez samosprávy, po obchodníkov, služby. A keď takíto vtáci ovládajú a riadia odborníkov a ignorujú ich, je to katastrofa.

Územné plány, plánovacie akty ako trhacie kalendáre v rukách mocných, byrokracia všade, nezvládnuté zákony, ovládanie elektroniky len pre znalých, s návodmi, ktorým skoro nik nerozumie s výrazmi a trojpísmenkovými skratkami, čo nepochopí nik, okrem výrobcu, neotvoriteľné konzervy, či konzervy pre silné ruky... A keď k tomu priradíme konzumentov, obyvateľstvo, čo mu je to jedno... tak platí názov kapitoly.

Všade samý sleng či slang, žargón, akási slovenská angličtina či naopak a ja nerozumiem tomu čo čítam. Sociálne siete a v nich hromada preklepov, bezmyšlienkových neštylizovaných somarín, ako od závislákov.

...to len tak bajočkom

Pripadám si ako úplný archaický blbec, čo nevie piť z plechovky, čo nevie čo je „IN“, čo nerozumie hatlanine dristošov na ulici, či FB, nerozumie tým moderným a úplne nezmysleným výrazom, brechaniu na sieťach, skratkám a nerozumie ľudskej zlobe, čo je na každom kroku. Všade samý podraz, neúcta, ľahostajnosť, sebeckosť, nadutosť, trúfalosť, osočovanie a útoky namiesto rozhovoru, komunikácie, vzájomnej tolerancie. Elementárne nedodržiavanie zásad slušnosti a komunikácie, ani len od tých, čo sú za to platení. Úrady, inštitúcie.

Vlastne asi bude treba uzákoniť slušnosť, dobrotu, empatiu.

Ináč ju asi ľudia nepochopia.

Teraz nejakí mimozemšťania dávajú na ústavný súd, že boli porušené ich ústavné práva, lebo museli ísť do karantény a nebolo to ubytovanie s troma hviezdičkami a chcú aj odškodné za ujmu na psychike, lebo im bolo ublížené. A nevidia zdravotné a život ohrozujúce následky, čo by sa mohli dotknúť aj ich samých a ich blízkych, ak by tu karanténne opatrenia neboli. Svet v okolí hovorí jasnou rečou. Ale aspoň vidia, ako sa tu gazdovalo v minulosti a žilo sa zo dňa deň. Hm, nech sa teda vrátia do komunizmu, kde ani ústavný súd neexistoval, či si môžu vyskúšať retro v Severnej Kórei, kde by museli držať hubu a krok, tak ako u nás v minulosti.

A gróf Zemplína si zatiaľ pýta https://slovensko.hnonline.sk/585232-kral-zemplina-vareha-chce-od-statu-300-milionov-eur-z-vazenia lebo mu bolo ublížené. Zato ja si pýtam len 100 za to, že mi stvrdla stolica, lebo sme mali výpadok vody a ja som mal z toho takú traumu, ale takú, že som sa z toho potom posr.l. Pomohlo.