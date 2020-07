Nejaké je to posunuté a vždy naopak - Košice

Existuje u nás mesto, kde sa nám to všetko nejako posúva a mení. Menia sa tu funkcie budov a celkov, asi úmerne a rovnako ako šéfovské stoličky v meste. Ako keby to bola nejaká móda, prehadzovať účel budov.

Raz je budova a areál tým a potom zasa iným. Nie je to zadara a tak si takýto meniči prídu na svoje. Áno je to metropola východu. Toho nášho a treba si spomenúť na slová istého chválabohu bývalého vrcholového politika, že na východe nič nie je. Nie nesúhlasím s ním, tak ako to pohŕdavo myslel a definoval, ale zase čia je to vina,

že plavárne a bazény nám kdesi odplávali

a bývalá krytá plaváreň sa zabetónovaním bazénu v rokoch osláv kultúry, v snoch novodobého mesta kultúry, stala kultúrnym stánkom. Bazén zmizol a zdá sa, že aj kultúra v stánku tiež vyprchala po uplynutí sledovaného potrebného času. Dnes, tak ako pred tým, kúpaliska, bazény chýbajú a chcú sa podľa niektorých predvolebných myšlienok budovať nové. Teraz napríklad počuť plány na štyri kúpaliská

a termokúpalisko z nového geovrtu (o ňom asi osobitne a inokedy, keďže som projektoval v r. 2008 pôvodnú projektovú dokumentáciu „Využitie geotermálnej energie v Košickej kotline“ budovu čerpacej stanice, tepelných čerpadiel a prípojky do TEKA, čo bolo pôvodné riešenie z geotermálneho vrtu, pre Geoterm Košice, kde sa napokon zastavil projekt zo strany investora.

Možno bude počet kúpalísk predmetom licitovania na pléne. A možno prezradia predkladatelia, že aj kde. Ale problematická mestská krytá plaváreň, čo sa stala predmetom hádok, kúpy a prehadzovania ako horúceho zemiaka, nám počas nahlúplych hádok, medzitým splesnivela a dostala zaracha.

A možno teraz na oplátku padne nejaký kultúrny objekt za obeť vlny prerábok a zmení sa na plaváreň, či športový objekt na trhovisko.

A ponúka sa otázka, že ako sa mesto postará o ďalšie, ak zlyhá aj na tom malom čo tu máme.

Člup

Lebo napríklad bývalá koniareň, teraz športová hala, sa má podľa niektorých vymyselníkov (máme ich tu dosť) stať tržnicou, https://kosice.korzar.sme.sk/c/22429022/stare-mesto-chce-zmenit-sportovu-halu-na-farmarsku-trznicu.html Zato vedľa, cez cestu sa bývalé kasárne mali onehdy premeniť na obchodné a podnikateľské centrum a tuším na nádvorí aj s tržnicou. Nie nebude, budú tam byty. Takmer naisto. Istý biznis pre developera a spriaznené duše.

Futbal to je hra

Najmä však peňazí. Mali sme tu rozostavané športoviská a najmä veľký futbalový štadión na Železníkoch. Všetko obrovské investície do blba, čo sa sa rozprášili v chaose hospodárenia mesta a nič sa vlastne nestalo. Ostala len finančná diera. Občan zaplatil a zaplatí však?

Howgh!

Nateraz sa hotuje nový štadión, za nový peniaz a asi s podobným osudom ako ten v Blave. Predražiť, zarobiť... Neposlúži ani náhodou deťom a verejnosti, aj keď si mesto (i kraj a štát) vraj želá masový rozvoj športu, zdravia, čomu všetci venovali už nejakú tú tonu papiera. A ešte venujú. Už nie sú ani medziblokové ihriská, lúky a školské... Už nikto nerozbíja sklá zatúlanou loptou, pukom. Nieto kde a nemá ani kto a že prečo je tak? Nuž tu je ten čas pre čitateľa na rozpletenie myšlienok.

Územný plán bol a je trhacím kalendárom vhodný tak na…

A v tomto športovom ošiali, sľuboch, táraniach a nekoncepčnosti, neprijatia územných zásad, nám ktosi berie hádam jeden z posledných športových areálov - na Lokomotíve. Aj napriek tým tonám sľubov.

to, že ÚHA neodpovedá na mail, je len bodkou za celým tím marazmom čo tu existuje.