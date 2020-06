Zatiaľ tu a teraz (fejtón večne živý)

Niektoré témy sprevádzajúce nás v týchto dňoch a zas trocha so zdvihnutým prstom a písané fejtónovým perom.

Kdesi spod dokmásanej slovenskej zeme vyklíčil nový klíčok,

tesne vedľa tŕnistej krvavej ruže, čo nám tu na desaťročie pokryla krajinu šípkovými kríkmi a život tu ustrnul a uberal sa popritom cestou zločinu a rozkrádania. Zatiaľ sa tvári, že to bude čistá biela nepoškvrnená ľalia, hoci koreň s červenou ružou má spoločný.

Medard nám perfektne plní svoj predvolebný sľub

a každý deň zalieva krajinu životatvorivou vodou. Akurát to, že pred nedávnom jej nebolo a teraz je jej akosi priveľa. A teraz v čase hojnosti vody, tak ako v ekonomike a politike z dôb nedávno minulých, nevieme si priebežne niečo odložiť pre horšie časy, tak teraz nám prívalová vodička odplavuje pôdu, čo sa tu vytvárala tisíce rokov v pote našich predkov, berie živiny, polia, brehy, mosty, regulačky a mne navždy ilúzie, že sa vie zmeniť chovanie ľudí, len preto, lebo drevo z hory nad poľom sa spáli v moderných drevospaľujúcich elektrárňach, pretože naša spotreba elektriny stúpa, lebo každý chce klímu, elektronickú domácnosť, lebo je mu horúco a je potom lenivý a to preto, lebo zem je suchá a bez vegetácie, ale máme cesty, parkoviská na úkor pôdy, zelene, lebo polia sú vodným tobogánom, nejestvujú lesy čo popíjali vodičku, lebo sa vyrúbali na spálenie v elektrárňach a nemáme ani zeleň pri obydliach, lebo máme autá s parkovaním pred barákom a nie parky a tak vodička odplavuje pôdu, čo sa tu vytvárala tisíce rokov v pote našich predkov, berie živiny, polia, brehy, mosty, regulačky, len preto, lebo drevo z hory nad poľom sa spáli v moderných drevospaľujúcich elektrárňach, pretože...

Za to všetko si platíme na viackrát a nevieme už pomaly nič dopestovať a odchovať a spoločnosť stále sanuje spôsobené škody a tak sa tu pekne krútime dokolečka a nemá to konca kraja.

P.S. Najbližšie voliť budem Medarda. Je na neho veľké spoľahnutie.

A vyrástlo nám behom noci množstvo fejsbúkových odborníkov

na zdravotníctvo, hygienu, pandémiu, epidémiu, ekonomiku a právo, čo vidia len svoje právo a kladú ho vyššie, než život a zdravie ostatných. Takže možno sa prekoná kríza personálneho charakteru v jednotlivých odboroch. Svet nám môže závidieť týchto vševedkov a... čo všetkému rozumejú!

A popri tom aj zleniveli obchodníci, čo nazdvíhali ceny, namiesto zlepšenia služieb a obratu.

A množstvu firiem prišla vhod štátna pomoc, hoci sú dávno pred bankrotom.

Bojím sa vývoja spoločnosti

Už nemám šach, nemôžem ho mať, je silne rasistický! Bieli a čierni tú zvádzajú vzájomný boj, bože, čo keby mi ho niekto objavil? Svet si chcie udrieť a palicu si vždy nájde. Prechádza silnou etapou degenerácie. Nemôžem sa pozerať na čertíkov z rozprávok, lebo sú čierní a je to urážlivé a rasovo diskriminačné, že čerti sú len čierní a že pripomínajú určitú národnostnú skupinu. Nič v zlom, ale bielych čertov a diablov tu máme, tak...?

Vidím množstvo zločinov masmédiách a akční hrdinovia vystrieľajú v telke desiatky zásobníkov z guľových zbraní. Už sa začínam celkom dobre orientovať v značkách revolverov a pištolí.

Už nebudem otvárať dvere ženám, dámam, dievčatám a ani malým deťom sa neprihovorím, lebo to bude možno považované za sexistické, pedofílne, úchylné, nepomôžem s nákupom starším ľuďom, lebo budem obvinený z možného úmyslu ich okradnutia, nikomu sa nepozdravím, lebo to bude považované za spôsob nežiaduceho nadviazania kontaktu a druhá strana si to nemusí želať. Už nebudem fotiť, lebo budem musieť mať povolenie od všetkých na fotke, tí sa budú musieť pred expozícou riadne upraviť, aby som ich nezosmiešnil, neurazil, včítane psov a mačiek, pretože aj tí majú svoje práva a ak ich nemajú, čoskoro ich budú mať aj v tomto smere.

Na čo mi je vlastne foťák, ak nemôžem zachytiť čaro okamžiku?

A prestanem kupovať konzervy s otváracími očkami, takže asi prestanem jesť a piť, pretože pomaly je všetko pitomo zaočkované. Mám už pomaly zlomené ukazováky, z konzerv (napr. rybacie) a zakaždým okydané tričko. Pivo z plechovky, bez pohára nedokážem bezkontaktne skonzumovať, kontaktne je to nehygienické a celé to funguje ako nálevka do hrdla bez prítomnosti chuťových buniek. Nevadí, odhodené konzervy nám aspoň svinia prírodu. Plechovky sú všade a nik nejaví záujem sa postarať o ne, ak sú prázdne. Takí sme. Funguje princíp: prázdna plechovka v prírode = prázdna hlava.

Výrobky sú vyrábané ako neopraviteľné a ľahko pokaziteľné, kdesi nám zakapali opravovne, servis obyčajných vecí. Kúpime si nové, stará vec konči na skládke, proti ktorej zriadeniu sme v petícii boli proti. Pričasto kupujeme nové a vyhadzujeme staršie a nechceme skládky ani tie, ktoré sami zapĺňame...

Zn.: Ak je hlava dutá, nebolí.

Tvrdo bojujeme proti umelej zjazdovke na Donovaloch, proti devastácii Nízkych Tatier, či Vysokých, ale slintáme po najlepších hoteloch, super zjazdovkách a velnesoch v týchto lokalitách, čo devastáciu spôsobili. Asi sú tie protesty v móde a potom skutek utek.

Zn.: Dovidenia všetci snobi na zmienenej umelej zjazdovke.

Samé prúsery ako zvyčajne

Asi tunajšia špecialita a zaťaženosť na diaľnice. Nič nové pod slnkom.

V násypoch našich slávnych staviteľských diel sa našlo hocičo, len nie kvalitný stavebný materiál a dážď pomohol obnažiť pravdu:

takže by to malo prejsť do trestnoprávneho štádia, alebo zakázať búrky.

Resumé: Padajú mosty, baráky, cesty sú poruchové... čo sa tu ešte môže stať?

A hoci nám obce vyprázdnili peňaženky

svojím výberom poplatkov a daňami, nemuselo by to tak byť, ak by mali kompetentní snahu nazrieť do svojich radov a výrazne znížiť svoju réžiu, byrokraciu, pochopiť filozofiu napríklad separovania odpadu, zaviesť rozumný systém zálohovania plastov a to nie tak, že záloha na fľaše zvyšuje nákupnú cenu a za obal si takto zaplatíme dvakrát a navyšujúca záloha sa potom vráti, ovšem, len ak je fľaša nepoškodená. To si mám odpad ešte mojkať? Takže pokrčené budú opäť v prírode a ochranárski dobrovoľníci budú mať zas postarané o publicitu. Mám pocit, že spotrebiteľ separovaním nesie na tácke už vyrobenú surovinu na možné spätné použitie. A ešte si za to aj zaplatí! Ak odnesie železo do zberu dostane zaplatené. Ak odnesie plast do separácie, zaplatí si to. Nuž... A aj mieste dane by nemali byť utopené v dlhoch obcí.

Zn.: voľby založené na bilbordových sľuboch, vygenerujú vždy len ilúzie, tak, ako samotný bilbord.

A...

A všade sa pchajú len byty a byty a na úkor služieb a zo slušného bývania sa stáva utrpenie a ľudia sa neubránia ani petíciami. Biznis.

A služby sa znásilňujú zákonmi, pretože krajinou letí vlna spolusúcitenia s predavačkami, čo musia pracovať aj v nedeľu. Nuž ohromné percento ľudí pracuje nielen cez víkend, ale aj v noci. Ale aj oddychuje a strieda sa a v neposlednom prípade má za to príplatky. Nuž ohromné množstvo ľudí dokonca pracuje. Toto si predstavte! Fíha. Ono treba myslieť aj na druhú stranu mince, že množstvo ľudí (najmä vidiek) je v týždni tak pracovne vyťažených, že nákupným víkendom dobehujú čas. A nerobia to každý týždeň a idú aj ako rodina na víkend do prírody (častokrát zbožné želanie) a tiež očakávajú, že budú mať poskytnuté služby, kde často pomôžu unavenému turistickému telu vracajúcemu sa domov aj maličké potraviny či supermarket pri stanici, keďže naše pohostinské zariadenia, tak pohostinné nie sú, na rozdiel od cudziny, keďže hygienické predpisy nepustia. Stačilo by uvolniť zväzujúce pravidlá a aby sa mohli stravovacie služby a potraviny správať podľa potrieb zákazníkov a nie byť uväznení v obmedzujúcich predpisoch. A odbehovať kvôli obmedzeniam na benzínky, či k susedom je hádam poriadny nezmysel. A možno netreba pracovať, iba ak sexuálne a len poberať príspevky...

A petície sú dobré akurát tak do zberu. Škoda stromov na papier. To, že je tu čosi čudné, že ľudia sa vzpierajú proti rozhodnutiam úradov, tých úradov, čo ich majú chrániť a zastupovať, akosi nikoho nezaujíma už dlhý čas. A vlastne nikomu to nepripadá čudné, že ľudia protestujú takto proti svojím voleným zástupcom...

A zas a zas tu máme podostieľané témy interupčné, výhrady svedomia, predpisy na ochranu osobných údajov a... apelujúce podprahovo na city, kresťanstvo, národnostné cítenie, rodičovstvo, rodinu, že sme tu všade oblbovaní, ako budú narábať s našimi osobnými údajmi a netušíme kde všade sa presúvajú, keď ich vidí množstvo ľudí od oddelení marketingu, cez učtárne, po miestny úrad. Musíme súhlasiť s cookie, bez ktorého súhlasu sa nedá nainštalovať program v Androide, sú všade a vnucujú sa nám všade na web stránkach ako mor a sledujú naše správanie, podľa toho prideľujú vnútené reklamy. Nuž a zlým nastavením sa vie vygenerovať interupčná turistika, výhradami svedomia sa možno nedočkáme pomoci v ohrození, lebo... a naše osobné údaje sú v obehu už len na púhej vrátnici a všetci sa dušujú proti zneužitiu údajov a napriek tomu nás otravujú a oslovujú firmy, poisťováci, operátori, investičné fondy a žeby nešlo o únik osobných údajov? A o neželanú reklamu? Mám dosť týchto nezmyslov!

Na rohu ulice vrah o morálce káže...

To jsou ty paradoxy. Povedal klasik...