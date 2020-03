Keď väznice praskajú vo švíkoch

Už dlhšie sa teším, sledujúc spoločenskú a politickú scénu v našej krajine, na zjavenie sa inzertného oznamu: "Vypisuje sa súťaž na projekt a výstavbu štátnej väznice. Zn. Rýchlo."

Nie, že by som si želal vysokú kriminalitu, ale naopak, želal by som si tú kriminalitu dať do dlhodobej a prísnej karantény, aby sa nám nemnožila. A ako tak pozerám na osoby a obsadenie hlavných postáv tohto príbehu, je tam množstvo adeptov a dokonca celé profesné kluby, čo tam budú mať čoskoro hlavné role. Túto karanténu treba naplniť na 100%, ináč tu ten spoločenský vírus bude stále vystrájať.

No kto by to pred časom povedal, že pomyselný pruhovaný dres dostanú ľudia dozorujúci nad spravodlivosťou v krajine! Namočený trojuholník, prokurátor, sudca, advokát, všetci s neotrasiteľnou pozíciou, sa zrazu trasú pred svojimi kolegami, spolužiakmi, kamarátmi, či nepriateľmi z fachu, aby tam pred nimi spievali známe pesničky a oblbováky a tancovali vykrúcačky, až nám občanom bude z toho seriálu dlho zle a radi by sme, aby seriál bol ukončený tak ako sa patrí, že dobro zvíťazí nad zlom.

V minulosti, fungovala nejaká rozveselujúca relácia v telke, že „Spieva celá rodina“. A aj sa spievalo na jedinom štátnom televíznom kanály. To sa potom za socíku pretransformovalo na „Kradne celá rodina“ čo však bol len ústne prenášaný názov celospoločenského diania, známemu taktiež pod názvom, „Kto nekradne, okráda svoju rodinu“. Dnes už funguje nový fenomén

„Sedí celá rodina“

čo je zas vyjadrením skutkového stavu v justícií potvrdený súdom, hádam súdnejším, než sudcami čo pôjdu do zamrežovanej karantény.

A je možné, že sa to bude stupňovať ďalej a nezostane len pri rodine a nechám na fantázii čitateľa, aký vyšší mafiánsky klan tu ešte môže existovať.

Asi sme raritná krajina, kde korupcia dosiahla také dno,

že hoci sme tu skoro všetci tušili svinstvo, tak až takéto dno akiste nie, kde máme sudcov zároveň na strane spravodlivosti aj na lavici obžalovaných a ak si zoberieme, že by tam mali byť aj prokurátori a advokáti, k čomu dúfam dôjde, bude obraz dokonalý. Obraz hanby spoločnosti, vedenia politiky, čo naspriadala takú odpornú sieť.

A vlastne, ako dobre, že Mar(f)ián mal taký mobil,

čo v tom mal všetko pohromade a asi aj skoro všetkých. Síce jeho niekdajší kumpáni, kamaráti a kamarátky, sa zrazu vzájomne nepoznajú, to asi na znak vzájomnej vďaky za to, čo všetko pre nich zrobil a oni pre neho a najmä všetci pre seba a celú lúpežnicku chobotnicu so známym-nezmámym šéfom na vrchu. Všetko úbohé a zbabelé zatajovanie, strata pamäte u rozličných opičiek na špagátikoch, len svedči o úbohosti učinkujúcich, zapredaných moci a peniazom, čo sa nám tu hrali na spravodlivosť.

a zdá sa, že tu bude nedostatok sudcov, prokurátorov, advokátov.

na jednej strane dobré konštatovanie v očistnom procese, na druhej, zas je to správa sama o sebe o stave spoločnosti, čo sme ju žili...

Pozerajúc sa ako stavbár na dôchodku na

naše stavebníctvo

včítane dopravy, bude že mať roboty, ak by sa teda popri tom všetkom nasľubovanom, nedokončenom rozkradnutom, zbabranom, začali stavať aj nové väznice, či prerábať na ne pôvodné zhabané rezidencie odsúdených, ale s oveľa, oveľa nižším štandardom. Obrovské ploty tam už sú, aj stráženie to už má. Akurát by sa zmenilo, že vtedy sa nedalo ísť dnu a teraz naopak von.

Máme tu nedokončené odflákané a rozflákané diaľnice,

https://cuchran.blog.sme.sk/c/522282/doprava-nasa-slovenska.html?ref=viacbloger

rýchlostné komunikácie, privádzače, hrozné, neodborné opravy ciest a mostov, padajúce mosty, spústa managerov, orgánov, samospráv, čo to všetko akože riadia a žiadne montérky tam a neodchovaných odborníkov v zabudnutej štruktúre odborného školstva, diletanstvo a politických nominantov na úradoch, poslancov na mnohých samosprávnych úrovniach, čo akože všetko vedia, veď všade sú a nevedia byť odborníkmi a k tomu sľuby na desaťtisíce nájomných bytov a tuším do roka a do dňa (ak sa ešte na tejto úplnej hlúposti trvá) okrem tých ostatných, k tomu developerské projekty, elektromobilita so štátnou podporou bez domyslenia ďalších náväzností a vybudovanie novej energetickej štruktúry ku pôvodným benzinkám, nové energorozvody, potreba nových zdroje energie, jej distribúcie, dispečingu, lebo spotrebovaná energia na pohyb áut zostáva, energia sa prerozdelí na iné zdroje, zmení sa báza a tak znova výrub lesov, lebo elektrárne na biomasu budú musieť viac vyrobiť a spapať (za dotovanej podpory štátu a úsmevov podporovaných firiem), potom petície proti výrubom... pokusy o nápravy, čo sa tu páchajú ako na bežiacom páse. Popri tom územné plány, vykúpené pozemky na plánované výstavby, potreba kapacít firemných, mechanizmov, ľudské zdroje na všetky pozície, materiálová výroba, doprava materiálu a najmä platby za to všetko a žiadne x-Stavy, čo by znova vytunelovali stavby a boli ešte aj odmenení za svoj krach zo štátneho rozpočtu. No a k tomu (dúfam) nával väzňov, čo im treba poskytnúť ubytovanie a v takom počte, až v krajine nebude mať pomaly kto robiť, lebo táto multi chobotnica nemá len osem chápadiel...

A ako poznám túto zaspatú spoločnosť, zase nebude pripravená na nápor osadenstva do karanténnych objektov. Už teraz by som robil nábor do väzenskej stráže, navýšil kapacity ubytovaní a samozrejme pripravil užitočnú prácu pre izolovaných.

A tak pozorne sledujem noviny, či nájdem zmienený inzerát...