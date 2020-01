Novoročné predsa-vzatia

Nie nejde o preklep. Ale o želanie, aby nám naše novoročné predsavzatia vyšli, tak ako si želáme a v prospech ľudí a prírody, nie seba, čím myslím tie kladnejšie druhy predsavzatí, čo by takto vedeli pomôcť tejto planéte.

Ako každý rok a obzvlášť pred voľbami štátnymi, sa zahusťuje mediálne prostredie sľubmi, bilanciami a predsavzatiami, samozrejme kladnými a verejnosti prospešnými. Ináč to nejde, veď kto by sľuboval zlo!

Rok 2020,

pre niekoho asi magický a už vidím tie rozličné konšpirácie pri hrátkach s číslicami, bude takým istým ako predchádzajúce. Začne zimou a skončí tiež zimou. Z hľadiska diania nič moc, zima, kľud, spánok prírody, zaspatosť spoločnosti, zamrznuté diaľnice, tunely budú a možno aj nebudú, v závislosti na výklade zmyslu slova. Ešteže chod prírody nik nezmenil a nesľubuje nám leto po celý rok, hoci sa k tomu žiaľ schyľuje, čo bude viac než dramatické a nejako to politikov, ale ani ľudí príliš nezaujíma... hlavný je biznis, vlastné Ja, majetok a do budúcna vyjedená špajza, pre ďalšie pokolenie.

A znova budú voľby,

čo bude o číslach minulých a budúcich, čo znamenajú sľubovaný lepší svet, aj keď lepší príliš nebude, ani keby sme sa pokrájali. Z princípu, zo zotrvačnosti.

Ono vždy je to tak, že komunita hocikde, hocikedy a odjakživa mala vodcov, ťahúňov a makačov - ruky a mozgy, no a popri tom aj rôznych babrákov, lenivcov, zlodejov, ničiteľov, bitkárov. Ide o to, kde sa tí jednotlivci dostanú a teda, aký majú potom vplyv na chod komunity a dejín. Želal by som si, aby sa všetci chopili miest na ktoré odborne majú a nie podľa politického trička a všetci boli podľa činov aj náležite odmenení a aby nekradli.

Poznáme ako chutí moc, akiste na vlastnej koži a tak by sme nemali byť k tomu ľahostajní. Ja síce nie som zástanca politickej moci, ale odborného vedenia na každej úrovni,

https://cuchran.blog.sme.sk/c/513805/kmotrickovia.html

a som v tomto názore asi osamotený, no ale žiaľ funguje princíp politickej moci, stále s tými istými a opakujúcimi sa súbojmi, kde je dovolené mať aj zástupcov druhej – menovanej negativistickej skupiny v neobmedzenom množstve a kombináciách, takže sa nečudujme, že ako to, konkrétne tu, (ne)funguje. A to ešte všetko je dobrovoľne volené nami a posielané vyššie, aby nás tam hore zastupovali.

A keď tak uvažujeme, prečo sa tak vlastne skoro všetci trasú o funkcie v politike? Nie je to o moci, ľahšom spôsobe života, ala stranícka komunistická knižka vo vrecku, čo otvárala dvere do vyšších a vyšších funkcií? Ako trápne, pokrytecky a zároveň hnusne vyznievajú od zlodejov heslá: "Robíme to pre ľudí".

Predsavzatia politikov

nikdy neberiem vážne a ako povedal Karel, politikovi sa neverí, ale politik sa kontroluje

https://style.hnonline.sk/osobnosti/560589-politikom-sa-neveri-politici-sa-kontroluju-nikto-nebude-ako-on-traged-naroda-karel-kryl

a nemám rád politiku a ani politikov, skôr si vážim len ich malú vzorku, ak cítim, že sa vyjadrujú k veci a odborne v súlade s ich vzdelaním, vedomosťami, činmi. A nemám rád politiku najmä preto, lebo spolu s funkciou a poslaneckým kreslom, získavajú politici nejakým zázrakom certifikát odborníka na všetko. Od medicíny, cez dopravu, stavebníctvo, stravovanie, výučbu na školách, umenie, kultúru, šport, sociálnu oblasť, energetiku, právo, diplomaciu, ekonomiku.... Skrátka taká univerzálnosť sa nevidí len tak. Len v politike. Na to treba politický dres a je to.

Tak takýto chaos tu podporujeme a namýšľame si, že to môže fungovať.

Pri ľudskej ľahostajnosti a nadutosti, sebeckosti, môžu aj dobré myslené predsavzatia, koncepčné a komplexné plány prepadnúť do zabudnutia, napríklad už len preto, lebo pochádzajú z opačného politického tábora.

Nuž tak si myslím, že či nám predsa len niekto nevezme naše predsa-vzatia, ak budeme ľahostajní a nezbadáme, kto a z akého tábora nám tu chce projektovať budúcnosť.